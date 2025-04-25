В Кузбассе участники «Профкоманд.ФМ» стали волонтёрами Победы

Более 60 подростков из «Профкоманд» Фонда Мельниченко стали волонтерами Победы.

Штаб волонтёров действует на базе Ленинск-Кузнецкого Молодёжного центра. Ребята будут задействованы в подготовке к празднованию 80-летия Победы. Основной задачей для них станет помощь жителям города в регистрации на специальном портале «Мой полк», где хранятся данные участников Великой Отечественной войны.

Юные активисты также подключатся к всероссийским и региональным акциям: «Георгиевская лента», «Красная гвоздика», «Окна победы».

– Наши волонтёры прошли специальное обучение. В праздничные дни они будут задействованы в возложении цветов и в координации движения Бессмертного полка. Помимо этого, более 30 волонтёров примут участие непосредственно в параде – они пройдут организованной колонной по главной площади Ленинска-Кузнецкого, – отмечает директор Молодёжного центра Ольга Готина.

Помимо этого, участники штаба вовлечены в уборку территорий родного города.

– Мы собирали старую листую, траву и мусор рядом со стадионом «Шахтер» и около нашего Молодежного центра, провели уборку в сквере имени Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко. Для каждого из нас важно быть причастным к подготовке города особенно в год юбилея Победы, – рассказывает волонтёр и участница «Профкоманд.ФМ» Александра Кротова.

В летний период у ребят начнется трудовой сезон. На протяжении трех месяцев школьники из пяти территорий присутствия АО «СУЭК-Кузбасс» будут задействованы в работах по благоустройству городских территорий, адресной помощи и волонтёрских акциях. Наиболее активные пройдут экскурсионную стажировку на производственных и сервисных единицах Компании. В 2024 году такую уникальную возможность получили более 50 ребят. Результатом летней стажировки для юных активистов стало знакомство с новыми профессиями и успешное погружение в рабочую атмосферу.

Отметим, что «СУЭК-Кузбасс» совместно с Правительством Кузбасса и муниципалитетами регионов активно участвует в программах временного трудоустройства подростков. За 12 лет такого сотрудничества в Кузбассе было трудоустроено 19 800 ребят из городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово, Киселевск, а также из Ленинск-Кузнецкого, Беловского, Прокопьевского муниципальных округов.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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