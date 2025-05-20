В Кузбассе завершилась IV Междисциплинарная олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Олимпиада проходила в два этапа, участники соревновались в пяти дисциплинах: «Биоэкология», «География», «История», «Обществознание», «Социально-бытовое ориентирование». Второй этап олимпиады включал задания междисциплинарного комплекса.

Этапы олимпиады проводились в цифровом формате на платформе «Электронная школа 2.0». Благодаря дистанционному формату, ребята смогли продемонстрировать свои знания без географических ограничений, а автоматизированная система проверки обеспечила объективность оценивания. Задания были адаптированы с учетом возраста и индивидуальных образовательных потребностей школьников, но сохраняли единый стандарт оценивания.

По итогам отборочного этапа из 493 участника в финал вышли 162 школьника, из которых 59 стали победителями, а 25 – призерами. Церемония награждения пройдёт 1 июня, в День защиты детей.