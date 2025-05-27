Пилотный проект моментальной регистрации «Мигом» запущен в Москве, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

– Российские граждане получили возможность заселяться в гостиницы без предъявления паспорта с помощью Единой биометрической системы. За счет применения биометрии длительность процедуры регистрации в гостинице сократится с 5 минут до 20 секунд в среднем, — говорится в сообщении.

Чтобы заселиться, тем, кто приехал в Москву, нужно посмотреть в специальный терминал на стойке регистрации. Все данные в автоматическом режиме поступят сотруднику отеля. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе в отделении банка.

– Биометрия — один из инструментов подтверждения личности при получении услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип ее использования — это добровольность. Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с “первого взгляда” в терминал или предъявить бумажный документ, — отметил Григоренко.

Срок действия биометрии можно проверить на Госуслугах. На портале также можно отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде.