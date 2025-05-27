В церемонии открытия на площадке спорткомплекса «Кузбасс-Арена» принял участие полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев. Он отметил особый символизм даты проведения массовых спортивных соревнований.

– Защищать нашу Родину в годы Великой Отечественной войны нашим предшественникам, дедам и прадедам, помогали не только талант великих полководцев, разработки ученых и самое передовое вооружение, произведенное в тылу, но и отличная физическая подготовка и крепкий боевой дух!— сказал Анатолий Серышев.

Соревноваться в течение трех дней будут более 400 человек в пяти дисциплинах: настольном теннисе, плавании, легкой атлетике, мини-футболе и волейболе. А итоги подведут 29 мая. Лучшие спортсмены затем выступят на всероссийском этапе Спартакиады.