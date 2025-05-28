Губернатор Кузбасса обсудил с главой РЖД транспортировку угля и замену электричек

Одной из центральных тем разговора стал вывоз угля на восток. В соцсетях губернатор сообщил, что у РЖД из всех регионов России только с Кемеровской областью есть соглашение о гарантиях отправки продукции по железной дороге в восточном направлении.

«Важно, что оно соблюдается. Это позволяет угольщикам стабильно вывозить запланированный объем», – отметил глава региона.

Также Илья Середюк рассказал, что больше половины электричек в Кузбассе (11 из 21) заменили по программе обновления пригородных электропоездов. Новые составы отличаются своей бесшумностью и оснащены системами контроля температурного режима в вагонах.

Фото: Илья Середюк/Telegram