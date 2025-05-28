«Этот форум – одна из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога. Он в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации все больше и больше набирают обороты, набирают силу», – отметил президент России Владимир Путин.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, жители Кемеровской области уже предложили 460 инициатив, связанных, по большей части, с передовыми технологиями в медицине, образовании, социальной помощи и кадровым обеспечением приоритетных отраслей экономики. Свои инициативы по улучшению жизни можно направить на крауд-платформу идея.росконгресс.рф.

Кроме того, проходит конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Туда отправили заявки свыше 140 коммерсантов из нашего региона. Наиболее популярны у предпринимателей Кузбасса специальные номинации, такие как «Бренды малых городов», «Культурный код», «Комфортная жизнь для защитников Отечества» и др. Победителям помогут в продвижении своих товаров на маркетплейсах, в торговых сетях и СМИ.