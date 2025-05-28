Во время прямой линии с губернатором Кузбасса Илья Середюк рассказал о текущем положении экономики региона. Как пояснил глава региона, практически половина доходов области зависит от стабильности работы угольной отрасли, в которой сегодня отмечается кризис.

– Ситуация возникла в конце 2023 года и связана, в первую очередь, с санкциями, которые ограничили возможности вывоза угля. Если раньше мы отправляли уголь на восток, запад, на юг. На сегодняшний день у нас осталось только одно логистическое направление – восточный полигон, – пояснил Илья Середюк.

В прошлом году стоял вопрос о возможности вывоза угля на восток и объемах отгрузки на 2025 год. Важно было прийти к понимаю, какой объём смогут перевести железные дороги. В связи с этим между «РЖД» и регионом было подписано индивидуальное соглашение.

Кроме того, недавно глава региона побывал с рабочей поездкой в Москве, где в первую очередь обсуждался кризис в угольной отрасли. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин принял решение направить в Кузбасс правительственную делегацию, чтобы на месте найти решения по выходу из кризиса.

– На совещании, которое состоялось вчера, обсудили как системные меры поддержки отрасли, так и адресные – в отношении отдельных компаний. Окончательные решения будут приниматься на совещании у председателя Правительства Российской Федерации и потом утверждаться у президента страны, который держит ситуацию на контроле, – пояснил губернатор.

В числе рассматриваемых мер – налоговые отсрочки, субсидирование компаний, реструктуризация кредитов.

Также, во время визита, делегация побывала в шахте, где состоялся разговор непосредственно с работниками угледобывающего предприятия.