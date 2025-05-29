— Прямая линия с губернатором Кузбасса Ильей Владимировичем Середюком для меня всегда состоит из двух компонентов. Первый – это организация технической части, которая полностью лежит на команде «Кузбасса Первого» (входит в РМХ «Кузбасс»). Здесь все прошло на крепкую «четверку», даже с плюсом. Были технические аспекты, которые зрителю, быть может, и не видны, а вот нам заметны. Исправим, доработаем.

Что касается личного общения с Ильей Владимировичем: с ним журналисту легко работать. Он максимально открыт, на что не у всех представителей власти хватает смелости. Конечно, ответственно быть проводником между земляками и высшим должностным лицом региона, в то же время многие вопросы волнуют и меня как жителя Кузбасса.

Прямые линии — это хороший формат общения, позволяющий без бюрократических процедур напрямую задать вопрос губернатору. Во время прямых линий становится понятно, на чьей стороне Илья Владимирович, ведь он дает четкий сигнал чиновникам работать в интересах жителей своих территорий максимально эффективно. И сам губернатор не перепоручает своим заместителям ответы на вопросы, считая, что личный контроль — наиболее эффективная мера для решения задач. Он открыт для общения и в соцсетях, и в ТВ-формате, хорошо знает Кузбасс, его экономику, мыслит стратегически, но при этом всегда смотрит на любую проблему с позиции простого человека, — сказал Павел Фомин.