Запланированные средства пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, приобретение топлива.

«На подготовку региона к следующему отопительному периоду планируем направить более 12,5 млрд рублей. Средства будут направлены на закуп и ремонт оборудования, а также приобретение твердого топлива для котельных. Предстоит выполнить большой объем работы, чтобы подготовить регион к следующему сезону запуска тепла. Сейчас проходят гидравлические испытания, после их завершения специалисты приступят к устранению выявленных неполадок», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В настоящее время гидравлические испытания проведены на свыше 2,7 тысячи км тепловых сетей, что составляет 70,3 % от их общей протяженности (3,9 тысячи км). Испытания завершены уже в восьми муниципальных образованиях — Юргинском, Яшкинском, Чебулинском, Промышленновском, Таштагольском, Мариинском, Ленинск-Кузнецком, Беловском муниципальных округах. Ход проведения гидравлических испытаний с выездом на место отслеживается инспекторским составом Центра оперативного контроля ЖК и ДК Кузбасса.

В соответствии с государственной программой «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» запланирована реализация 24 мероприятий в девяти муниципальных образованиях, в том числе: 17 — в сфере теплоснабжения, семь — в сфере водоснабжения и водоотведения. Финансирование из областного бюджета составит 2,1 млрд рублей, из местного — 0,2 млрд рублей.

По региональной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, в 2025 году запланирована реализация семи мероприятий. На это из областного бюджета выделен 1 млрд рублей. К примеру, после завершения отопительного периода коммунальные службы Юрги сразу приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему сезону. В городе ведутся подготовительные и ремонтные работы на тепловых сетях. В Березовском работы по капитальному ремонту тепловых сетей ведутся на Молодежном бульваре. Кроме того, запланированы работы на сетях водоснабжения, планируется заменить 3,8 км ветхих сетей. Развернуты работы по капитальному ремонту пяти котельных города.

Всего на подготовку объектов ЖКХ Кузбасса из федерального бюджета будет направлено свыше 0,8 млрд рублей, из регионального — 2,24 млрд рублей, из средств муниципалитетов — 0,5 млрд рублей. Предприятия направят свыше 3,5 млрд рублей, еще почти 5,5 млрд рублей выделено из консолидированного бюджета на приобретение топлива.

Напомним, всего к предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 923 котельных, 143 центральных тепловых пункта, 3,9 тысячи км тепловых и более 12,5 тысячи км водопроводных сетей.