Более 400 участников из 10 команд состязались в волейболе, мини-футболе, плавании, настольном теннисе и легкой атлетике.

В активе сборной Кузбасса только одна награда, наша команда завоевала серебро в настольном теннисе. В общекомандном зачете первыми стали спасатели-спортсмены из Красноярского края, второе место заняла сборная Иркутской области, на третьей строчке расположилась команда Алтайского края.

Победители и призеры окружного этапа Спартакиады МЧС будут защищать честь СФО во всероссийском финале.

Фото: пресс-служба АПК