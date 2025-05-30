«ПАЗЛ-Программирование» рассчитан на воспитанников детских домов, которые планируют связать свою жизнь со сферой IT-технологий. Двое новокузнечан, школьник Кирилл Новоселов и студент Григорий Бражник, успешно прошли отбор и прошли недельную стажировку в Санкт-Петербурге, где побывали в ведущих IT-компаниях, пообщались с экспертами, сходили на лекции и командообразующие тренинги. Также ребята создавали свои проекты по специальному техзаданию, которые представили на итоговом «Хакатоне».

Всего в проектах «ПАЗЛ-Программирование» и «КОД» (для детей из малых городов с населением до 100 тысяч человек), в пятый раз организованных Фондом поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры», приняли участие 22 юных кузбассовца, в том числе 17 воспитанников детдомов.

Фото: пресс-служба АПК