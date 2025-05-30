40 семиклассников вместе с наставниками-преподавателями разрабатывают научно-исследовательские проекты в нескольких направлениях, включая «Моделирование и печать», «Робототехника на Ардуино», а также новые «Дистанционное зондирование Земли» и «Беспилотные летательные аппараты». Кроме того, кадеты будут участвовать в историко-философских дискуссиях. В этом году в программу впервые включили лекции общества «Знание», часть тем посвящена СВО.

В конце летней школы, 6 июня, кадеты будут защищать свои проекты.

Фото: пресс-служба АПК