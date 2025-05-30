Губернатор Илья Середюк совместно с Правительством Кузбасса лично курирует эти инициативы, считая их приоритетными для улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями и ветеранов боевых действий.

В Кузбассе функционируют РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта и ФОК «Металлург», запущена программа для участников СВО «Реабилитация через спорт» и другое.

Важность развития в России адаптивного спорта в современных реалиях подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Правительству поручено разработать Концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Президент призвал кабмин оперативно разработать план мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Также Президентом поставлены важные задачи: инвентаризация спортивных объектов должна быть завершена до конца года, к 2030 году они должны быть оснащены специальным инвентарём. Предстоит сформировать единый российский центр протезной помощи, который позволит эффективнее развивать наши отечественные разработки в этой сфере и оказывать гражданам качественные услуги.

«Наша цель – обеспечить доступность занятий для всех людей с ограничениями по здоровью вне зависимости от их места жительства, достатка, возраста и уровня физической подготовки. Но для этого нужна не только спортивная инфраструктура. Необходимо вовлекать людей в соревновательную практику. Это не только позволяет проверить себя, но и открывает новые возможности для общения, для расширения дружеских и профессиональных контактов, для посещения других городов и регионов и так далее. А это и есть та самая активная, насыщенная событиями жизнь, о которой мы сегодня должны поговорить», — отметил глава государства.

Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо обеспечить доступность занятий спортом для всех людей с ограничениями по здоровью, вне зависимости от их места жительства, достатка и уровня физической подготовки.

«Отдельной и очень важной задачей Президент назвал максимальное вовлечение в занятия спортом наших героев – ветеранов специальной военной операции. Для решения всех поставленных задач необходима совместная работа Правительства, Администрации Президента, Госсовета, общественных организаций. Чтобы люди с ОВЗ чувствовали внимание и заботу, чтобы их жизнь становилась лучше», — подчеркнул Алексей Дюмин.