В Кемеровском государственном медицинском университете прошла ярмарка вакансий для выпускников лечебного, педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов.

О самых востребованных специальностях, особенностях процесса трудоустройства, социальных, финансовых и других мерах поддержки молодых специалистов будущим медикам рассказали представители Минздрава Кузбасса и медицинских организаций.

«В этом году наш медицинский университет выпускает более 500 молодых специалистов, в том числе более 460 врачей – терапевтов, педиатров, стоматологов и провизоров. Важно, чтобы молодые специалисты ощущали себя востребованными в родном регионе и после получения диплома работали по специальности и успешно развивались», – говорит Сергей Кан, доктор медицинских наук, и.о. ректора КемГМУ Минздрава России.

Добавим, что в регионе действуют различные меры поддержки для медиков. По федеральной программе «Земский доктор» прибывшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях врачи получают выплату в 1,5 млн рублей. В сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек – 1 млн рублей.

Согласно областному закону «О здравоохранении» врачи, впервые трудоустроившиеся на педиатрические и терапевтические участки, получают 500 тыс. руб. Региональная выплата для медработников дефицитных специальностей – 3 миллиона рублей. Кроме того, региональным законом предусмотрена возможность частичной компенсации расходов на аренду жилья и оплату ипотечных взносов.