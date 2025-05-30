Ранее с семьей, в которой воспитывается 10 детей, встретился губернатор Кузбасса Илья Середюк. А в преддверии Международного дня защиты детей с награжденными орденом «Родительская слава» семьями и женщинами, удостоенными звания «Мать-героиня», по видеосвязи общался Владимир Путин. Президенту понравилось, как 9-летний Максим Балакай прочитал стихотворение «Я помню. Я горжусь».

«Хочу родителей поблагодарить за то, что вы делаете при воспитании своих детей. Дело не только в том, что мы живем в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а дело в том, чтобы как мы сами, так и наши дети, всегда понимали, кто мы такие, откуда мы пришли, на чем стоит русская земля и на чем она стоять должна в будущем. Чрезвычайно важна работа родительская в этом смысле», – подчеркнул Владимир Путин.

Старшему сыну Юрия и Олеси Балакай в этом году будет 26 лет, младшей дочери – 5 лет. У всех детей свои увлечения – старшие, как и отец, стали IT-специалистами, один из сыновей всерьез увлекается шахматами. Он хоть еще и учится в школе (закончил в этом году 8-й класс), но уже получил взрослый разряд.

«У нас две дочери и восемь сыновей. Бытовые вопросы все у нас решены, местные власти нам всегда помогали и помогают, на всех уровнях нам уделяется и внимание, и забота. Теперь еще губернатор выдал нам сертификат на семейный многоместный автомобиль», – рассказал Юрий Балакай.

Президент поблагодарил всех педагогов, которые занимаются с ребятами. А орден «Родительская слава» семье Балакай передал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, отметивший, что награда является признанием их заслуг перед обществом и государством.

Фото: пресс-служба АПК