Специальная подкомиссия, которую возглавит министр финансов Антон Силуанов, будет применять адресный подход. Минфину и Минэнерго до 5 июня необходимо проработать и утвердить критерии, по которым члены будут рассматривать заявки на господдержку.

Уже известно, что до 1 декабря всем предприятиям угольной промышленности предоставят отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Также выпишут адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте «черного золота» на дальние расстояния. Сибирским угольным компаниям компенсируют 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки топлива в северо-западном и южном направлении. Кроме того, утвердят планы финансового оздоровления предприятий, в том числе предусматривающие ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшим менеджерам и оптимизацию затрат. Угольщикам, у которых накопились серьезные долги, позволят реструктуризировать кредитную задолженность.

«Мы добились поддержки правительства страны. Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Важно, что все меры обсуждались и прорабатывались с нашими угольщиками здесь, в Кузбассе. А значит, они будут эффективными для предприятий и экономики всего региона», – приводит слова губернатора Ильи Середюка пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Премьер-министр поручил главе Минэнерго Сергею Цивилеву и Антону Силуанову взять под личный контроль реализацию принятых решений.

Фото: пресс-служба правительства РФ