В пресс-службе ТАСС губернатор Кемеровской области рассказал о том, как правительство России помогает угольной отрасли региона справиться с кризисом, а также о развитии других отраслей экономики.

– Развивая другие отрасли, от угля мы не откажемся. Это традиционная, коренная отрасль нашего региона. Но чтобы проходить кризисные ситуации, нам нужно формировать подушку безопасности, — отметил глава региона.

Илья Середюк отметил, что в Кузбассе действуют особые экономические зоны «Кузбасс» и «Горная Шория». Инвесторов привлекают налоговыми преференциями, а на уровне государства идет поддержка на строительство сетей, коммуникаций.

– Шерегеш, по-моему, знают не только в России, но и за рубежом. Большой сезон. У нас отличается качество снега, причем плотный покров, а самое главное – длинный сезон. Мы в середине ноября открываем с уверенным снегом и заканчиваем сезон в мае. Шерегеш стал настолько востребованным, что туда пошли инвесторы, которые заявили о своем желании строить современные гостиницы, апартаменты. Создание новых подъемников, трассы с освещением, оснежение трасс требует капитальных вложений, – рассказал глава региона.

По его данным, с 2021 года в Кузбассе в отраслях, не связанных с угледобычей, создано более 31 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10%, а количество самозанятых увеличилось в 13 раз.

Также в Кузбассе действует Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения. Ее цель – использование возможностей внутреннего рынка.

– Хартия предусматривает в себе объединение сил науки, производства, подготовки кадров. Это некая производственная цепочка, те составляющие, чтобы мы смогли достичь результата, то есть заместить то оборудование, то оснащение, которое мы можем делать в Кузбассе, опираясь на наши базовые отрасли. Например, раньше бочки какие-то, задвижки, оборудование мы привозили из-за рубежа. Ну зачем, когда мы металл делаем сами. Ну зачем, когда у нас есть свой проектный институт.

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