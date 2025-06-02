1 июня подвели итоги очередного этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» и Движением Первых. На третьем заседании Оргкомитета конкурса были утверждены 62 проекта из 34 регионов России, ставших лучшими по итогам экспертной оценки и народного голосования. В числе прошедших в следующий этап – вдохновленная сибирскими легендами о йети игрушка из Кемеровской области.

Мягкая игрушка «Снежный человек» – образный персонаж, который олицетворяет мощь русской зимы и преодоление природных трудностей, символизирует стремление к покорению вершин и зимним приключениям.

Особенность игрушки — вариативность текстур: длинноворсовый мех напоминает о сибирских морозах, коротковорсовый – придает легкость и пушистость. Подвижные руки и ноги позволяют придавать персонажу различные позы и выражать эмоции, а вшивной шнурок-рот трансформируется, передавая улыбку, грусть или настороженность.

Всего на прохождение в следующий этап претендовало 149 проектов. При экспертной оценке были учтены и результаты народного голосования, которое проходило с 17 по 26 мая. Свой голос за понравившиеся игры и игрушки отдали 46 тыс. пользователей из всех регионов России. Теперь участники будут разрабатывать рабочую версию-прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера. Результаты своей работы они представят на масштабном фестивале детских игр в сентябре 2025 года.