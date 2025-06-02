Больше всего малышей появилось на свет в Кемерове — по 14 мальчиков и девочек. В Новокузнецке родились 10 мальчиков и 5 девочек. В Киселевске и Междуреченске — по одному мальчику и одной девочке. В Промышленновском округе — один мальчик.

Одной из первых родилась маленькая кемеровчанка, которую назвали Александрой. С ее появлением семья Ермаковых стала многодетной. Жанна и ее супруг Виталий работают вместе на одном предприятии. Она — инженер-проектировщик горных работ, он — главный технолог. Все свободное время супруги проводят вместе с детьми и активно приучают их к спорту. Старший сын Дмитрий занимается карате, а дочь Екатерина — художественной гимнастикой.

«День защиты детей теперь для меня праздник вдвойне. Для нашей семьи эта дата очень значима, потому что дети — это всегда радость, это абсолютное, безграничное счастье. Именно семья делает тебя сильнее, дает мотивацию стремиться к большему. Я с уверенностью могу сказать, что мои дети — моя гордость. До конца еще сложно осознать, что я теперь многодетная мама, но трудности не пугают, потому что мы с мужем друг для друга — настоящая поддержка и опора», — делится Жанна Ермакова.

В семье Шестаковых из Гурьевского округа в День защиты детей родился пятый ребенок. У новорожденной Аделины есть сестра Виктория и братья — Сергей, Марк и Максим.

«Дети — это просто счастье и радость в семье — чем больше их, тем лучше», — уверена мама Людмила.

Глава семьи Алексей работает сторожем в детском саду, а мама — воспитателем. Старший сын Сергей в настоящее время служит в армии.

Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе шесть раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, в Международный женский день, в День защиты детей и День России. Традиционно семьи, в которых в эти дни появились на свет дети, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».