Соревнования проходили в Турции. В весовой категории 91+кг золотую медаль завоевал кемеровчанин Дмитрий Васенев. Среди женщин в весе 75 кг лучшей стала новокузнечанка Христина Тихонова.

Вторым в весовой категории 54 кг стал Салават Исаев из Прокопьевска, его земляк Данила Ракицкий в весе 48 кг взял бронзу. Также третьи места заняли кемеровчане Александр Абрамов (в/к 60 кг) и Елизавета Заварзина (в/к 45 кг).

На проходившем параллельно первенстве мира в весовой категории 60 кг сильнее всех был Эрсултан Сайфутдинов из Прокопьевска. Бронзовые медали на счету киселевчанина Артура Майера и прокопчанина Артема Володина.

Фото: пресс-служба АПК