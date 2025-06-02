В V Спартакиаде народов Кузбасса, посвященной 80-летию Победы, приняли участие 19 команд из муниципалитетов региона. Участники состязались в четырех видах спорта: мини-футболе, настольном теннисе, нардах и командной эстафете с элементами национальных игр, которая включала перетягивание каната в паре, бег на 50 метров, прыжок в длину, стрельбу из лука, бросок колец и «Тебек» — участники набивают внутренней стороной стопы камень или мех, обтянутый кожей, пока он не упадет.

В общекомандном зачете Спартакиады первое место занял Кемеровский муниципальный округ, второе — Осинники, третье — Мыски.

Кемеровский муниципальный округ завоевал первое место в общекомандном зачете по мини-футболу. На втором месте оказалась команда из Березовского, на третьем — Прокопьевский муниципальный округ. В командных эстафетах победили спортсмены из Осинников, серебро досталось команде Мысков, а бронза — команде Беловского муниципального округа. В настольном теннисе сильнее всех оказались представители Новокузнецка, на втором месте — команда Гурьевского муниципального округа, на третьем — Крапивинский муниципальный округ.

Спартакиада проводится в целях развития и пропаганды традиционных национальных и других видов спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления дружеских связей между народами Кузбасса.

На базе Бековской школы в Беловском округе открылся областной лингвистический лагерь «Таӊ» («Рассвет»). Его участниками стали 40 детей телеутов из разных муниципалитетов региона. Ребята займутся изучением языка, культуры и традиций своего народа.

В честь открытия лагеря ребята получили в подарок для занятий по телеутскому языку рабочую тетрадь «Найыларға», а также дидактические материалы для организации игр: «Лото» по теме «Счет до 20-ти» и игру «Змейка», составленные ведущим методистом Центра телеутского языка Почетным работником образования РФ, ветераном педагогического труда Тамарой Якучаковой.

За десять дней образовательной смены дети побывают на выставках, посвященных 80-летию Победы, поучаствуют в спектакле «Солдатские рассказы» и посетят храм святого Пантелеймона. Они научатся создавать мини-картины «Тан» на барельефах, изготавливать брелоки из кожи «Малдар» и книжки-раскраски по мотивам народной сказки «Öпқöчöк» («Легкое»). Кроме того, ребята освоят пение песен на родном языке, технику телеутских танцев, познакомятся со стихотворениями местных авторов и посетят мастер-класс по созданию брелока из кисточки. Также они будут изучать родной телеутский язык.

Завершит 16-ю смену лингвистического лагеря 12 июня фестиваль «Родники телеутской культуры», посвященный Дню России и Году защитника Отечества. Ребята представят телеутскую театральную постановку, в которой покажут все умения и навыки, обретенные за смену.

В Яйском округе прошел V муниципальный детский фестиваль национальных культур «Наследники традиций». Участие приняли более 30 солистов и творческих коллективов из пгт Яя и сельских территорий округа. Среди них — учащиеся Детской школы искусств №51, участники художественной самодеятельности культурно-досуговых учреждений. Юные артисты представили танцевальные и песенные номера, связанные с историей и народным творчеством родного края. Все ребята получили дипломы и сладкие подарки.