В кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств прошла церемония награждения победителей и лауреатов шестого регионального конкурса для школьников «Детские изобретения, изменившие мир». В этом сезоне на конкурс было подано 317 заявок от юных изобретателей.

Учащиеся с 1 по 11 классы представили индивидуальные или командные проекты на тему «Мое изобретение — мой шаг в будущее», комплексные творческие работы на тему «Детские изобретения — инновации для жизни», а также прошли тестирование по вопросам интеллектуальной собственности. Победителями и лауреатами стали 44 школьника из 17 населенных пунктов региона.

Высокую оценку экспертов получила разработка десятиклассниц Дарьи Кривопуцких и Василисы Гурзы — роботизированная система для повышения эффективности работы солнечных батарей на примере робота-гелиотропа.

Ученик шестого класса Ярослав Гагин создал модель беспилотного водного судна с расширяемыми возможностями для экологического мониторинга, которое может стать незаменимым помощником в исследовании водоемов. Не менее значимой оказалась работа шестиклассника Гордея Иванкина. Он разработал систему домашней автоматизации на платформе ARDUINO, специально адаптированную для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ученица девятого класса Софья Щеглова изобрела роботизированную платформу для анализа воздушной среды в шахтах, которая может значительно повысить безопасность горных работ.

Особое внимание жюри привлек экологический проект восьмиклассницы Есении Вырвич, предложившей инновационные фильтры для очистки промышленных стоков. Девятиклассник Марк Волошин представил важное техническое решение — полетный контроллер для беспилотников самолетного типа, который может совершить революцию в управлении дронами. Ровесники Марка Андрей Осипенко и Андрей Богданов создали уникальный маяк для определения дрейфа ледников в водных акваториях, важный для климатических исследований.

Конкурс направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к изучению вопросов по интеллектуальной собственности, к участию в инновационном развитии региона, на популяризацию творческого подхода к решению научных задач. Организатор мероприятия — Научно-образовательный центр «Кузбасс — Донбасс», который по поручению губернатора Ильи Середюка в том числе оказывает содействие школьникам в регистрации и апробации их изобретений.

Напомним, в НОЦ «Кузбасс — Донбасс» действует Патентный офис, который оказывает комплексную поддержку в сфере интеллектуальной собственности. Основные услуги включают подготовку и подачу заявок на регистрацию, проведение патентных исследований, консультации по международному патентованию и просветительские мероприятия для повышения правовой грамотности. Деятельность офиса способствует инновационному развитию региона.