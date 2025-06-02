В связи с происшествиями в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях губернатор Кузбасса собрал на внеочередное совещание силовиков, промышленников, транспортников, энергетиков и коммунальщиков. Поставлена задача защитить Кузбасс от террористических угроз, в особенности от атак беспилотников. Среди мер борьбы с возможной воздушной угрозой – установка пассивной защиты, применение средств обнаружения и подавления БПЛА, а также усиление режима охраны объектов.

«Несмотря на то, что наш регион находится глубоко в тылу, мы должны обеспечить безопасность кузбассовцев. Вчера враг провел атаку в Сибири. Мы должны быть начеку», – подчеркнул Илья Середюк.

Представители силовых структур начали проверять антитеррористическую защищенность предприятий.

Фото: Илья Середюк/Telegram