Загрузив бесплатное мобильное приложение, ребенок в угрожающей ситуации может послать сигнал бедствия и оперативно получить помощь.

«Правильнее предупреждать ситуацию, а не устранять последствия. Поэтому мы подключились к реализации проекта «Заступник». За полгода количество подписчиков в регионе увеличилось в три раза, и работу будем продолжать», – сообщил по видеосвязи губернатор Кузбасса.

Участвовавший в пресс-конференции заместитель полномочного представителя президента России в СФО Олег Денисенко отметил, что в округе Кузбасс по количеству пользователей «Заступника» опережает только Омская область, где проект стартовал на год раньше.

В нашем регионе «Заступник» начали внедрять осенью прошлого года. За это время, по словам губернатора, через это приложение помощь получили 383 ребенка, 42 из которых пришли на выручку волонтеры и экстренные службы, остальным – близкие родственники из «круга доверия». Больше всего детей подвергалось травле (32%), 13% испытали на себе агрессию со стороны взрослых, 12% обратившихся юных кузбассовцев сообщили о преследовании незнакомцами.

Фото: пресс-служба АПК