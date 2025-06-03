Кемеровчане Николай Немов и Алена Антипова, жители Новокузнецка Дмитрий Кузакин и Александра Комарова вошли в число счастливых пар со всей страны, которые заключат брак на Всероссийском свадебном фестивале. Церемония, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, пройдет 8 июля в Национальном центре «Россия».

Николай Немов по профессии бетонщик, а его невеста Алена Антипова недавно с отличием окончила Кузбасский государственный аграрный университет по специальности «Агрономия». Ребят объединил спорт. Николай с детства увлекается волейболом и регулярно занимает призовые места на соревнованиях. Алена разделяет интерес жениха к этому командному спорту, но к тому же увлекается вольной борьбой и имеет III юношеский разряд по лыжным гонкам.

Дмитрий Кузакин — режиссер городских конкурсов, праздников и фестивалей. Также он принимает участие в важных творческих проектах как вокалист. Александра выступала в качестве ведущей таких масштабных городских проектов, как торжественный марш Победы в Новокузнецке, эстафета открытия автомагистрали Кемерово – Новокузнецк, День шахтера. На протяжении четырех лет девушка является официальным голосом в составе наградной группы администрации города.

Свадебный фестиваль начнется с прогулки на пассажирских теплоходах по Москве-реке. После этого влюбленные пройдут от причала до входа в Национальный центр «Россия». Главным событием программы станет одновременная регистрация брака пар со всей страны. Завершится праздник большим концертом и символической церемонией передачи семейного очага.

Фестиваль продлится до 13 июля. В программу войдут познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы, выставки. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов. Гостей ждут «Ледяные узоры Севера», «Огни южных зорь», «Западный свет» и «Волны Востока». Завершением праздника станет грандиозный гала-концерт.

Набор пар для участия в одновременной регистрации брака продолжается. Желающие принять участие в большом свадебном действе еще могут до 4 июня подать заявку на сайте Национального центра «Россия», «Госуслугах» или в Управлении ЗАГС Москвы (e-mail: zags@mos.ru). Одно из важнейших условий участия — использовать в свадебном образе элементы национального костюма.

Напомним, впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». Это историческое событие осталось в памяти 282 семей, три из которых — кузбасские. В некоторых семьях, созданных на первом Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.