Во Всероссийской студенческой юридической олимпиаде насчитывается несколько дисциплин: налоговое право, уголовное право, конституционное право, гражданское право, информационное право. В одном из самых сложных направлений, налоговом праве, отлично себя проявила студентка юридического института Кемероского госуниверситета Арина Бобкова. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в борьбе за первое место она обошла соперников из МГИМО и Иркутского госуниверситета.



Специальный приз получила еще одна представительница Кузбасса Полина Якимова, ставшая пятой в номинации «Конституционное право».

Фото: пресс-служба АПК