Кузбасс включился в реализацию федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году планируется привести в нормативное состояние 85% парка общественного транспорта региона.

По информации министерства транспорта Кузбасса, за шесть лет парк транспорта обновился более чем на 80%. Транспорт, который находится на грани износа, требует больших затрат на поддержание работоспособности, чаще выходит из строя. Обновления требует около 18% состава. Кроме того, как отметил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, нормативный срок эксплуатации техники — 10 лет, поэтому автобусы, которые были приобретены несколько лет назад, уже на 50-60% исчерпали свой ресурс.

В 2018–2024 годах приобретен 1471 новый автобус. В Кемерове закуплено 62 новых троллейбуса, в Новокузнецке обновлено 42 троллейбуса и 41 трамвай. Свыше 90% транспорта соответствует экологическим стандартам EURO-4 и выше, 35% работает на компримированном природном газе. Новая техника вместительная, преимущественно с низким уровнем пола, с расширенными дверными проемами просторной накопительной площадкой в середине автобуса.

Правом льготного проезда в регионе пользуются 33 категории граждан, или 22% пассажиров. Более 40% подвижного состава адаптировано для максимального комфорта пассажиров, в том числе маломобильных групп населения.

Важно, что на всем транспорте можно оплатить проезд безналичным способом, большое количество автобусов оборудованы валидаторами для бескондукторной системы. Это позволяет пассажирам экономить на проезде, используя либо проездной билет, либо транспортную карту — безналичная оплата дешевле, чем наличный расчет.

Проводится работа по приведению в порядок инфраструктуры для электротранспорта. В Кемерове реконструированы трамвайные пути на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой, в 2027 году будет обновлен маршрут №10. В Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» отремонтированы трамвайные пути, контактные сети и электрооборудование. Строительство троллейбусной линии в Новоильинском районе планируется завершить в 2025 году.

В 2024 году общественный транспорт Кузбасса перевез 192 млн пассажиров — на 3,4 млн больше, чем в предыдущем году. Основной пассажиропоток сконцентрирован в Кемерове (35%) и Новокузнецке (31,2%). Регион продолжает развивать транспортную инфраструктуру, внедрять экологичные решения и поддерживать социальные инициативы для работников отрасли.

Как отмечает министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, один из самых проблемных вопросов — дефицит водителей. Для привлечения кадров создаются комфортные условия работы на транспорте: социальные гарантии, поддержка при обучении детей, организации коллективного отдыха. В 2024 году за счет средств предприятий 149 человек прошли обучение на водителей категории D — на 63% больше, чем в 2023 году. В числе мер по усилению привлекательности профессии и обновление подвижного состава.

Также предприятия крайне зависимы от колебаний стоимости топлива, рост которой составил в 2024 году до 11%, от стоимости запасных частей и смазочных материалов, которая увеличилась на 10-40%, от других экономических факторов.

Поэтому правительство Кузбасса и дальше будет оказывать необходимую поддержку предприятиям отрасли, а обновление техники и обеспечение качественной, бесперебойной работы транспортных предприятий будет продолжено.