Подведены итоги конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап». В текущем году была подана 21 заявка от соискателей, которые собрали документы и составили бизнес-планы с помощью специалистов Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса.

В результате конкурсного отбора господдержку получат семь фермеров из Беловского, Гурьевского, Топкинского, Крапивинского, Новокузнецкого, Юргинского и Таштагольского округов. Трое из них на гранты «Агростартап» будут заниматься развитием мясного скотоводства, двое — молочного. Остальные планируют развивать производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, картофеля.

«В этом году на гранты «Агростартап» в Кузбассе выделено 31,8 млн рублей. На эти средства фермеры-победители конкурсного отбора планируют приобрести семь единиц техники, 19 единиц сельскохозяйственного оборудования и оборудования для производства продукции, 95 голов животных, построить помещение сельскохозяйственного назначения. Планируется создать не менее 9 новых рабочих мест. Реализация этих проектов будет способствовать увеличению объема производства качественной продукции и повышению продовольственной безопасности региона», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По условиям программы государство возмещает 90% затрат на осуществление проекта. Фермерам необходимо вложить только 10% собственных средств.

Ольга Каширина из Крапивинского округа занимается производством картофеля. На средства гранта она планирует построить овощехранилище. Это позволит хозяйству обеспечить оптимальные условия для хранения семян, а также товарной продукции до следующего года, и перейти на круглогодичную реализацию картофеля. В итоге за пять лет проекта посевная площадь и объем производства продукции увеличатся на 55%. Картофель будут продавать населению, а также предприятиям общественного питания, сферы здравоохранения и отдыха.

Фермер из Топкинского округа Ибрагим Джабиев занимается растениеводством — выращивает пшеницу, ячмень, горох и рапс. Для развития своего хозяйства и повышения качества агротехнологических работ на грантовые средства планирует приобрести трактор.

Лариса Черкасова из Юргинского округа представила на конкурсный отбор проект по развитию молочного скотоводства. Производить будет как сырое молоко, так и сметану, творог, сливочное масло, сыр. Фермер планирует увеличить дойное стадо и приобрести коров голштинской породы. Грубые корма будет заготавливать собственными силами, поэтому за счет Агростартапа будет приобретен трактор и навесное оборудование к нему.

Развивать мясное скотоводство в Таштагольском округе планирует Ульяна Полушкина. Для обеспечения животных собственной кормовой базой за счет средств гранта планируется приобрести трактор и сельскохозяйственное оборудование: грабли, сеялку, пресс-подборщик.

Андрей Герман будет развивать мясное скотоводство в Новокузнецком округе. Для этого он приобретет 48 голов племенных животных, а также погрузчик и зернодробилку для обеспечения поголовья качественными кормами.