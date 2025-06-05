К участию приглашаются инициативные группы активных граждан, представители некоммерческих организаций, государственных бюджетных и муниципальных учреждений, осуществляющих выставочную и культурно-досуговую деятельность.

Для участия необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью не более 10 минут. Ролик должен раскрыть идею возникновения выставки или этнокультурного музея. Создатели могут показать отдельный экспонат, провести экскурсию, творчески подать выставочный материал.

Конкурсные номинации:

Лучший выставочный проект музея,

Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации,

Лучший выставочный проект инициативной группы,

Спецноминация «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке»,

Спецноминация «Уникальный экспонат этнокультурной выставки»,

Спецноминация «Этнокультурный выставочный проект к 80-летию Великой Победы / Году защитника Отечества»,

Приз зрительских симпатий (определяется онлайн-голосованием).

Лучшие работы по итогам конкурса будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда». Победители станут участниками VI Общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» в Общественной палате РФ в Москве, где состоится награждение, презентация выставочных проектов и методический семинар на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова.

Готовый видеоролик с виртуальным туром по этнокультурной выставке необходимо залить на Яндекс.Диск, заполнить и подать заявку по форме: https://forms.yandex.ru/u/67dd3664eb61462fa1666875/

Работы принимаются с 15 мая по 20 сентября 2025 года.

«Для меня как эксперта важно, что люди вкладываются в сохранение национальных традиций, обычаев. Стремление транслировать национальную культуру, сохранять её и развивать, очень ценно. Благодаря этому конкурсу мне удалось встретиться с настоящими подвижниками, которые создают экспозиции иногда даже у себя дома. Меня, например, потрясла история одного из наших победителей: в деревне был создан музей национального быта коми-язьвинцев, который сгорел. И его создатели, несмотря ни на что, нашли новое место, поехали в экспедицию, собрали материалы… Такой момент подвижничества, исключительной любви к своим национальным традициям заставляет верить в то, что мы работаем на перспективу, и благодаря этому традиции останутся частью жизни и новых поколений», ― говорит член экспертного Совета конкурса, директор Ресурсного центра Евгения Михалева.