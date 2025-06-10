С 10 по 15 июня 2025 года в Москве на площадке ВДНХ проходит пятый Международный туристический форум «Путешествуй!». Он является одной из инициатив в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в России. Участие принимают 85 субъектов из РФ, а также из Боливарианской Республики Венесуэла, Малайзии, Султаната Оман, Монголии, Республики Узбекистан, Республики Абхазия, Республики Куба, Республики Беларусь.

В рамках деловой программы форума делегация Кузбасса представит национальные маршруты «Горная Шория. К детям Тайги» и «Кузбасс в сердце», а также поделится опытом развития промышленного туризма в рамках лектория «Узнавай». Кроме того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Агентством по туризму Кузбасса и Фондом «Центр стратегических разработок» в сфере развития международного туризма.

Участникам и гостям форума о путешествиях по Кузбассу расскажут региональные туроператоры. Этно-музыкант из Новокузнецка Ирина Кискорова познакомит с культурой коренных народов региона, покажет мастерство горлового пения и игры на инструменте кай-комус. Также пройдет мастер-класс по созданию шорских украшений из ракушек каури и бусин. На площадке «Дом Российской кухни» мастер-класс по приготовлению блюд из сибирских деликатесов проведет ресторан «Забой».

Организатор Международного туристического форума «Путешествуй!» — Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития РФ при поддержке Правительства РФ и Комитета по туризму города Москвы.

Цель проекта — создание единой глобальной коммуникационной площадки международного уровня, объединяющей представителей органов власти, туристического бизнеса и ведущих экспертов для обсуждения актуальных вопросов государственной политики и инвестиционного климата в сфере туризма.