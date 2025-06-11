В Кузбассе проводится системная работа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Коммунальные службы вместе с ресурсоснабжающими организациями ведут подготовку к новому отопительному сезону.

В Новокузнецке на участке по улице Кирова производится замена трубопровода с увеличением диаметра с 800 мм до 1000 мм. Это необходимо для повышения пропускной способности в Центральном районе и подключения новых потребителей. Трубопроводная система, возраст которой около тридцати лет, нуждается в замене. Сейчас строители проводят земляные работы, демонтируют специальные лотки и старые трубы, а также готовят теплокамеру и опоры. Работы планируют завершить до 15 сентября, включая восстановление благоустройства.

В Калтане коммунальщики готовятся к отопительному сезону. К работам подключились не только ресурсоснабжающие компании, но и управляющие организации, ТСЖ. На ул. Горького ведется обновление теплосетей. Специалисты заменили лотки, гидроизоляцию, уложили трубы на опоры, покрыли стеклотканью и установили плиты перекрытия. Всего на этом участке было проложено около 59 метров нового трубопровода. В планах — реконструкция тепловых сетей в частном секторе. Все работы, запланированные на летний период, должны быть выполнены в срок и в соответствии с графиком. Качество их проведения будет контролировать специальная комиссия, созданная при администрации округа.

В поселках Центральный и Верх-Падунский Топкинского муниципального округа также готовятся к зимнему отопительному сезону. Сейчас специалисты ремонтируют и чистят котлы, проверяют запорную арматуру. Завершающим этапом станет их покраска и побелка.

В Тайге приступили к благоустройству автомобильных дорог. Работы будут проводиться в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» и муниципальной программы «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения». В частности, планируется отремонтировать участки: ул. Октябрьская — около 600 метров (от Томского переезда до ул. Никитина), ул. Никитина — 320 метров (от пр. Кирова до ул. Щетинкина), ул. Щетинкина — 325 метров (от ул. Чкалова до ул. Никитина). Общая протяженность отремонтированных участков составит более 1,2 тысячи метров. В настоящее время подрядная организация уже занимается доставкой необходимых материалов для начала работ.