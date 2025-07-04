При разработке моделей дизайнеры учли все особенности одежды для людей с инвалидностью, которые и продемонстрировали образцы новых коллекций.

Среди участников фестиваля – призеры первого международного конкурса «На крыльях» Александра Федоренко и Елена Мелехова, а также другие известные кузбасские дизайнеры адаптивной одежды. В этом году фестиваль «На крыльях», инициатором которого является статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, представили на Петербургском международном экономическом форуме.

«Наш общий долг – сделать так, чтобы люди с инвалидностью и ветераны СВО могли жить полноценно. Удобная, красивая одежда – это один из важных шагов к этой цели», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В показе участвовали ветераны специальной военной операции, в том числе кадровый офицер Антон Чувашов, участник программы «СВОи Герои. КуZбасс». На фронт ушел в октябре 2022-го, а в июле 2024 года его демобилизовали по ранению. На «гражданке» Антон Чувашов работает учителем физкультуры в кемеровской школе № 14, он – автор всекузбасского проекта «СВОя зарядка».

Фото: пресс-служба АПК