Работники СУЭК-Кузбасс поздравили выпускников горных техникумов

Со знаменательным событием выпускников Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума поздравил генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий. Он отметил, что техникум по праву считается основной кузницей кадров для угледобывающей отрасли Кузбасса. Тепло поздравили и вручили дипломы будущим работникам угольной отрасли представители Государственной аттестационной комиссии (ГАК). На вручении присутствовали директор Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума Елена Сидоренко и представители администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

В Киселевском горном техникуме дипломы о среднем профессиональном образовании выпускникам также вручили представители ГАК. С напутственными словами к будущим коллегам обратился старший механик по стационарным установкам и вспомогательному транспорту управления надёжности и технического обслуживания Валерий Хрипунов. Отличившиеся студенты получили благодарственные письма за высокие результаты в учебе и производственной практике от заместителя главного маркшейдера Дмитрия Носова.

В Кемеровском горном техникуме выпускников приветствовал начальник Управления по охране труда Сергей Чибитков. В Беловском политехническом техникуме молодых людей с окончанием обучения поздравил директор «Энергоуправления» Александр Никонов. Напомним, что Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум и Киселевский горный техникум являются участниками федерального проекта «Профессионалитет», а СУЭК-Кузбасс выступает в качестве опорного работодателя.

К выпускникам Прокопьевского горнотехнического техникума на тождественной церемонии с напутственными словами обратился инженер по планированию шахты имени В.Д. Ялевского Семен Хаймин. Он пожелал молодым специалистам удачи на карьерном пути и отметил, что лучше всего начинать этот путь на самых высокотехнологичных и перспективных предприятиях, каковыми являются шахты СУЭК-Кузбасс.

Отметим, что в дальнейшем многие выпускники выбирают обучение в профильных высших учебных заведениях, где осуществляется целевой набор на технические специальности. А после они получают возможность гарантированного трудоустройства и карьерного роста на предприятиях Компании.

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