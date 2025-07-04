Поиск нелегальных золотодобытчиков и жилье для сироты: как кузбасские министры отреагировали на поручения губернатора

Накануне мы рассказывали, как в муниципалитетах активизировались местные власти после прямого эфира губернатора в соцсетях. Но есть у кузбассовцев жизненные ситуации и просьбы, в которых могут разобраться руководители областного уровня. Так, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Дмитрий Киселев уже решил вопрос с дополнительными указателями на Анжеро-Судженске на трассе Р-255, которые в скором времени появятся вдоль дороги.

А проверку бассейна реки Мундыбаш еще предстоит провести. Активисты-экологи озабочены состоянием реки на юге региона. Они сообщили губернатору, что воды Мундыбаша стали подозрительно мутными. Обычно такое случается при золотодобыче варварскими методами. Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев отметил, что лицензий на добычу россыпного золота на Мундабыше никому не выдавали. Однако, по его словам, в областной Минприроды тоже поступила информация о загрязнении реки, поэтому в ближайшее время малая авиация совершит облет территории в поисках незаконных золотодобытчиков. Также министр призвал кузбассовцев сообщать обо всех экологических нарушениях по телефону 8-(384)-2-58-55-56.

У студентки из Кемерова возникла проблема с получением жилищного сертификата, который ей полагается как сироте. Документы девушка подала еще в ноябре 2024 года, но ей сказали, что сертификат выдадут только в 2026 году. К решению этого вопроса подключили министра образования Кузбасса Софью Балакиреву, которая созвонилась с ожидающей своей очереди на жилье сиротой.

«Вместе с остальными претендентами девушка получит меру поддержки в начале 2026 года. Наши специалисты окажут ей помощь в оформлении документов, будем информационно сопровождать ее на всем этапе вплоть до приобретения жилья», – пообещала Софья Балакирева.

В прямом эфире Илье Середюку пришло обращение от медика скорой помощи, который уже четыре года не может устроиться на работу по специальности. Учитывая, что в Кузбассе наблюдается дефицит медицинских кадров, ситуация парадоксальная. В областном Минздраве сообщили, что в Гурьевской районной больнице встретились с желающим трудоустроиться медработником, совместно детально разобрались в вопросе и наметили поэтапные пути решения.

От жителей Юрги поступил вопрос, когда откроют местный ЗАГС, где в апреле этого года протекла кровля. Тем не менее, как рассказала в телефонном разговоре с губернатором начальник управления областного ЗАГСа Яна Полещук, церемонии бракосочетания в городе проводятся, для этого приспособили фойе.

«Совместно с главой города Алексеем Фоминым обсудили план выполнения ремонтных работ до конца 2025 года», – проинформировала Яна Полищука после выезда в юргинский ЗАГС.

Отметим, что все обращения, которые поступили в ходе прямого эфира, глава региона Илья Середюк держит на личном контроле.