Соревновались операторы машинного доения из восьми сельских округов. Судьи оценивали несколько критериев, в том числе теоретические знания, разборку и сборку доильного аппарата и технику доения в молокопровод.

Лучшей признали Татьяну Матаеву из Кемеровского муниципального округа, которая не добрала полбалла до максимальных 100. У нее за плечами 11 лет стажа, на сегодняшний день она обслуживает более 40 коров. Кстати, Татьяна Матаева уже побеждала Всероссийском этапе профессионального конкурса два года назад, она будет представлять Кузбасс и на этот раз. В этом году финал пройдет с 26-29 августа во Владимирской области. Второй по итогам регионального этапа стала Надежда Бурковская (Промышленновский округ), третье место заняла Елена Пономарева из Крапивинского округа.

В пресс-службе областного правительства добавили, что нынче в Кузбассе надой на одну фуражную корову составляет 2 884 кг, что на 8,2 % превышает аналогичный показатель за первые пяться месяцев с прошлого года.

Фото: пресс-служба АПК