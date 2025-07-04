Движение Первых подвело итоги второго сезона Конкурса первичных отделений, который проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В результате 2 тысячи команд страны получат денежные призы, а еще 2 тысячи призеров примут участие в значимых мероприятиях.

Конкурс проходил с марта по июнь. Ребята, родители и наставники выполняли различные социально значимые задания, которые были разбиты на три блока: «Наше первичное отделение», «Дружба» и «Движение всей России».

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, Кузбасс вошел в топ-5 субъектов РФ по количеству победителей. Сразу 64 первичных отделения из городов Кемеровской области вошли в число лучших.

«64 первичных отделения из Кузбасса стали победителями и получат в общей сложности 13,9 млн рублей федеральных средств на развитие. Это позволит улучшить материально-техническое оснащение наших первичек, еще активнее вовлекать молодежь региона в добрые полезные дела, приносить нашей деятельностью больше пользы региону и его жителям», — отметила председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко.

Возглавил пятерку лидеров по сумме привлеченных средств Новокузнецк — 3,8 млн рублей. Сразу 17 первичек здесь стали победителями. Далее идет Кемерово — 1,4 млн рублей, затем Прокопьевск, Топкинский и Мариинский округа — по 900 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Правительства Кузбасса, первичек Движения Первых в нашей области на сегодня насчитывается 869. Они открыты на базе школ, СПО, вузов, организаций в области спорта и культуры, ресурсных центров, детских садов, детских домов, детских лагерей и других организаций.