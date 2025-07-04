С 407-летием Новокузнецк и его жителей поздравил губернатор Кузбасса

Южная столица Кузбасса отмечает День города. По этому случаю в мэрии прошло торжественное заседание Новокузнецкого Горсовета народных депутатов и коллегии администрации Новокузнецка с участием губернатора Кузбасса Ильи Середюка. В нем приняли участие почетные граждане Кузбасса и города, участники СВО, руководители промпредприятий и организаций, активисты. В своей поздравительной речи глава региона отметил, что Новокузнецк с каждым годом хорошеет.

«В числе самых масштабных проектов — комплексное развитие территорий, которое включает в себя строительство комфортного жилья, в шаговой доступности находятся детские сады, школы, больницы, спортивные комплексы. Сегодня ко Дню города Новокузнецк уже получил подарки — стартовало строительство школы на 1100 мест, поступила спецтехника. Дорогие земляки! Ваша ежедневная работа играет важную роль в развитии любимого города. Желаю успехов, здоровья, семейного благополучия вам и вашим семьям, а Новокузнецку — дальнейшего уверенного движения к новым высотам», — сказал Илья Середюк.

Двум новокузнечанам по решению Горсовета присвоили звание «Почетный гражданин города Новокузнецка». Им удостоили Ивана Федоровича Филатова (посмертно) и Александра Ивановича Морозова.

Александр Иванович родился в 1928 году в Курской области. Летом 1941-го он вместе с мамой был эвакуирован в Сталинск. Пока шла война Александр Морозов учился в ремесленном училище и проходил практику на КМК, где и проработал до пенсии на мартеновском производстве.

Иван Федорович Филатов был участником Великой Отечественной войны. Его призвали в ноябре 1943 года. Прошел Польшу, участвовал в освобождении Минска и Варшавы. Получил ранение. После демобилизации в апреле 1954-го приехал в Сталинск (Новокузнецк), поднимал фармацевтическое производство. Ему звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено посмертно. Знаки отличия передадут на хранение в краеведческий музей.

Отметили наградами и других новокузнечан. В их числе тренер-преподаватель спортивной школы № 6 Святослав Колкотин. Он получил медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. Четыре человека получили медаль Николая Масалова, трое — медаль «За веру и добро», еще двое отмечены Почетной грамотой губернатора Кузбасса. Медаль «Надежда Кузбасса» вручили шести школьникам за высокие достижения в учебе, спорте.