Участники СВО могут бесплатно пройти обучение по двум направлениям программы — электронная музыка и фото-видеопроизводство. Записаться на участие можно по здесь. Еженедельные занятия состоят как из групповых, так и индивидуальных уроков, плюс практика.

А в сентябре начнут принимать заявки на обучение по направлениям: дизайн, анимация и театральное творчество. Программа реализуется в рамках соглашений между Кузбасским союзом ветеранов СВО и Министерством образования Кузбасса, а также филиалом РГИСИ в Кемерове и региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что по инициативе губернатора в Кузбассе увеличен размер единовременной денежной выплаты бойцам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ, начиная с 26 июня, с 800 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Закон действует до 31 декабря 2025 года.