Горняк из Кузбасса приехал к невесте на БЕЛАЗе, чтобы сделать предложение руки и сердца

Новая шахтерская семья родилась в Кемеровской области в преддверии Дня семьи, любви и верности. Водитель карьерного самосвала УК «Кузбассразрезуголь» Максим Кононенко сделал необычное предложение руки и сердца своей избраннице прямо на угольном разрезе.

Девушка приехала с семьей и друзьями на промышленную экскурсию, чтобы посмотреть, как добывают уголь и где работает ее молодой человек. Во время посещения смотровой площадки гости услышали сигнал приближающегося самосвала БЕЛАЗ, кузов которого был украшен надписью «Будь моей женой!» и ромашками – символом национального семейного праздника. За рулем карьерного гиганта туристка увидела своего избранника. Он остановил машину, спустился из кабины и услышал заветное «Да!».

«Я не смог придумать для предложения места важнее, чем то, где работаю и куда мечтал привести свою девушку. Я заранее узнал расписание промышленных экскурсий и вместе с коллегами подготовил сюрприз. Они помогли украсить самосвал и договориться с руководством, чтобы на несколько минут изменить маршрут машины. Этот рейс был самым волнительным за все время моей работы на угольном разрезе», — рассказал водитель карьерного самосвала БЕЛАЗ Максим Кононенко.

«Это было очень неожиданно! Горжусь своим будущим мужем и его работой, которую удалось увидеть своими глазами!», – поделилась будущая невеста Кристина Шлапак.

Молодые люди встречаются три года. Столько же Максим Кононенко работает на угольном разрезе. В «Кузбассразрезуголь» он пришел по стопам отца, который тоже управлял карьерным самосвалом. На разрезе работает и мама жениха.

Ставшие свидетелями необычной помолвки туристы поприветствовали пару троекратным «Горько!». Молодых также поздравили компании «Кузбассразрезуголь» и «БЕЛАЗ». Сыграть свадьбу Максим и Кристина планируют этим летом.