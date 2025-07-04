На прием пришли демобилизованные и действующие бойцы, а также родственники военнослужащих со всего юга Кузбасса.

К губернатору обратился ветеран специальной военной операции, председатель первичной организации ДОСААФ и тира «Патриот», чьи воспитанники выиграли региональный этап соревнований «Юный ворошиловский стрелок». Для поездки ребят на Всероссийский финал необходима экипировка, а также билеты для сопровождающих.

«Решим этот вопрос с меценатами», – сказал губернатор.

Свою проблему изложила вдова погибшего бойца. Она проживает в Новокузнецке, но собирается переехать в Кемерово. По существующим правилам ее мужа должны похоронить по месту призыва, то есть в Новокузнецке. Женщина попросила помочь с захоронением супруга в областной столице.

«Обязательно поможем», – откликнулся Илья Середюк.

Еще одна супруга погибшего на СВО военнослужащего предложила увековечить память бойцов специальной военной операции. Губернатор пообещал подключить депутатов и общественников для проработки концепции памятного места.

Фото: Илья Середюк/Telegram