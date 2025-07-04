В столице Монголии, Улан-Баторе, завершился первый совместный конкурс юных геологов России и Монголии. В нём приняли участие 80 школьников из обеих стран.

От России в соревнованиях участвовали команды из Бурятии, Забайкальского края, Кемеровской, Томской и Иркутской областей. Монгольская сторона представила пять команд из Улан-Батора.

По итогам соревнований победу одержала команда «Кузбасс».

Юные геологи из России и Монголии соревновались в нескольких дисциплинах: знание правил безопасности и умение оказывать первую помощь; организация лагеря в полевых условиях; составление геологического маршрута; гидрологические наблюдения, измерения и расчёты на реке; шлиховое опробование; определение минералов, горных пород, палеонтологических ископаемых и выявление наличия нефти и газа в стволах скважин.

Ребята из Кузбасса продемонстрировали высокий уровень подготовки по всем направлениям. В состав сборной региона вошли Алёна Никишова, Алексей Махнев, Игорь Буткеев, Матвей Силютин, Игорь Банников, Алёна Вологжанина, Софья Иванова и Рината Шакирова.

Наставниками команды были старший преподаватель кафедры геологии и географии КемГУ и руководитель школы юных геологов Константин Легощин, а также выпускник кафедры и заместитель главного геолога шахты им. С. Д. Тихова Дмитрий Марянов.