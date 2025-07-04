В распоряжение муниципального бюджетного учреждения «Защита населения и территории» в Новокузнецке поступили три самосвала МАЗ, один тягач МАЗ с тралом, а также бульдозер и гусеничный экскаватор.

«В преддверии Дня города мы передаём городу новую технику. Это позволит нам быстрее и эффективнее реагировать на запросы жителей, решать коммунальные проблемы, сносить аварийные здания, а также вывозить мусор и спиленные деревья», — отметил губернатор Илья Середюк.

Напомним, в апреле глава города обратился к губернатору с просьбой предоставить дополнительную технику для оперативной работы по сносу аварийных зданий и спилу старых деревьев.