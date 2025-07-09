Особе внимание уделили экологическим аспектам работы металлургических гигантов, в частности соответствующей модернизации. Так, на аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК смонтировали башню высотой 150 метров.

«Уникальная конструкция выполнена с учетом сейсмических особенностей региона. Комплекс возводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». После ввода комплекса в 2026 году выбросы диоксида серы в атмосферу сократятся на 70%», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В этот проект инвестировали 21 млрд рублей. Вице-премьер Дмитрий Патрушев напомнил, что до 2030 года в Кузбасс направят более 3 млрд рублей на реализацию нацпректа «Экологическое благополучие». Деньги пойдут на лесовосстановление, снижение вредных выбросов в атмосферу в Кемерове и Новокузнецке, развитие системы обращения с отходами и оздоровление водных объектов.

Предприятие на экологические проекты в 2018-2026 гг. в общей сложности потратит порядка 30 млрд рублей. Там уже обновили систему охлаждения коксового газа на комбинате, благодаря чему значительно уменьшились выбросы. Еще один важный проект для всего Новокузнецка в плане экологии – комплекс серогазоочистки на аглофабрике.

На «Кузнецких ферросплавах» Дмитрию Патрушеву рассказали о реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Один из пунктов – перевод закрытых печей в открытые и строительство двухступенчатой сухой газоочистки. Проект уже позволил снизить выбросы на 30% от уровня 2017 года. Также делегация увидела процесс производства ферросилиция. Этот завод – единственное в Сибири и на Дальнем Востоке предприятие, освоившее производство высококачественного уплотненного микрокремнезема, который очень ценится в строительной индустрии

Фото: пресс-служба АПК