Губернатор Кузбасса встретился с заместителем главы Новокузнецка Павлом Камбалиным, руководителем аппарата мэрии. Илья Середюк предложил ему сменить место работы и поехать в Междуреченск, к главе которого, Сергею Перепилищенко, у местных жителей много нареканий, особенно по части благоустройства.

39-летний Павел Камбалин – коренной кузбассовец. Работал антикризисным управляющим, а также преподавал экономические дисциплины в областных вузах. 10 лет трудился в администрации Новокузнецка. Илья Середюк отметил, что Камбалин хорошо знает специфику городского хозяйства, и поставил перед ним ряд первостепенных задач, которые необходимо выполнить в Междуреченске.

«В первую очередь, необходимо уделить особое внимание благоустройству города. Прошли по городу в 7 утра, в 8 часов на первой планерке вы, зная все недостатки, поставили задачи. Вечером прошли – проверили. Второе – это медицина. Мы построили там большую больницу, оснастили ее самым современным оборудованием. Но там не хватает специалистов, и главный врач самостоятельно не может решить эту проблему. Нужно помочь привлечь специалистов – предоставить жилье, ипотеку, ездить по вузам, смотреть выпускников. А стартовую помощь таким специалистам мы окажем из областного бюджета. Также нужно обратить внимание на взаимодействие жителей с управляющими компаниями, потому что поступает очень много жалоб», – сказал Илья Середюк.

В завершение встречи губернатор выразил уверенность, что Павел Камбалин справится с обозначенными по Междуреченску задачами.

Фото: Илья Середюк/Telegram