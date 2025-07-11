О том, что капитальный ремонт школы №24 в пгт Бачатский остановился, Илья Середюк узнал от обратившихся в соцсетях беловчан. Губернатор отметил, что, несмотря на непростую ситуацию с финансированием, работы будут продолжены.

«Решили, что в этом году работы оплатят социально ответственные предприятия, а в следующем году предусмотрим средства в областном бюджете. В Кузбассе хорошо развиты традиции социального партнерства, и я благодарен нашим предприятиям за то, что даже в сложные времена они находят возможность поддерживать социальные проекты», – прокомментировал глава региона.

Капитально ремонтируют построенный 34 года назад трехэтажный корпус школы, где учились почти 700 ребят ( всего в школе насчитывается 1,1 тыс. учеников). Занятия временно проходят в малом корпусе. Срок завершения капремонта по контракту – июль 2026 года.

В здании должны заменить внутренние коммуникации и крышу, а также оснастить классы всем необходимым. Для школьного медиацентра и мультипликационной студии закупят новое оборудование, также планируют обновить музей и столовую. На пришкольной территории оборудуют автогородок, теплицы, зону отдыха и полосу препятствий для начальной военной подготовки. Модернизируют и школьный стадион. Мэру Белова Сергею Алексееву поручено каждую неделю проводить строительные штабы с участием подрядчиков.

В пресс-службе правительства Кузбасса добавили, что на сегодняшний день в регионе капитально ремонтируют 15 школ.

Фото: пресс-служба АПК