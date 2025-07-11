Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий провел традиционные встречи с представителями трудовых коллективов предприятий Компании.

Встречи состоялись в конференц-зале Многофункционального центра «Горняк» (город Ленинск-Кузнецкий) и актовом зале административно-бытового комбината шахтоуправления «Талдинское-Западное» (Прокопьевский муниципальный округ). Михаил Григорьевич рассказал о производственных результатах первого полугодия текущего года, состоянии промышленной безопасности на предприятиях, а также ближайших перспективах развития шахт и разрезов.

В своей речи генеральный директор подчеркнул, что в Компании с начала года по угледобыче выполнены все производственные планы по всем основным показателям. За шесть месяцев для своевременной подготовки очистного фронта пройдено тридцать километров горных выработок, добыто 12,5 миллионов тонн угля, обогащено 7,2 миллиона тонн угля. На разрезах Компании за полугодие вскрыто 21 миллион кубометров горной массы, что также соответствует плановым показателям. Отмечены бригады-лидеры как в проходке, так и в добыче. При этом сделан акцент на необходимости соблюдения технологических нормативов для повышения качества добываемого угля.

В Компании продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Так, за последнее время получены два новых высокопроизводительных очистных комбайна, забойно-транспортный комплекс, ленточные конвейеры. Ожидается поступление нового очистного механизированного комплекса. Ведется строительство нового корпуса административно-бытового комбината на территории шахты имени В.Д. Ялевского и ремонт нового административно-бытового комбината Разрезоуправления в селе Большая Талда.

Уже традиционно июль и август будут посвящены подготовке к главному празднику горняков Дню шахтёра. В честь профессионального праздника в Кузбассе состоятся III Всероссийская спартакиада СУЭК «Игры Титанов-2025» и производственные соревнования по профмастерству «Шахтерский Олимп-2025». Большим событием для Компании станет предстоящий юбилей шахты имени С.М. Кирова. Признанному многолетнему флагману российской угольной отрасли исполняется 90 лет.

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