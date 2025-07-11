Новую детскую поликлинику в Белове откроют до конца этого года

Возводить трехэтажную поликлинику начали в апреле прошлого года по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас строители заливают полы, ставят перегородки, монтируют инженерные сети.

«Сейчас детей принимают в стесненных условиях в поликлинике, которая находится в здании стационара. Помещений для нормального функционирования детского отделения там нет, – сказал губернатор Кузбасса. – Есть отставание по срокам. Затягивать работы нельзя, ведь поликлинику ждут маленькие пациенты».

Илья Середюк добавил, что в график пришлось внести изменения. С учетом корректировок сдать поликлинику, к которой прикрепят 14 тысяч юных пациентов планируют до конца нынешнего года.

Фото: пресс-служба АПК

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