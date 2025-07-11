В Мариинске сегодня и завтра (11 и 12 июля), проходит летний фестиваль «День сибирского купечества». В этом году он совпал с празднованием 305-летнего юбилее города. Гостей на массовом праздники в эти два дня ждут концерты, мастер-классы, выставки, ярмарки и спортивные состязания.

Отдельная часть праздничной программы посвящена современному бизнесу, в память об основателях города. В рамках деловой программы были подведены итоги регионального конкурса «Купеческое наследие». В рамках деловой программы фестиваля работает площадка по событийному туризму