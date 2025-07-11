Теперь в мобильном приложении «Госуслуги Дом» у кузбассовцев, проживающих в многоквартирных домах, появилась возможность звонить в аварийно-диспетчерскую службу по официальному телефону, в случае необходимости.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, для этого нужно перейти на главный экран приложения и нажать на кнопку «Авария». Связаться с аварийно-диспетчерской службой можно если, например, в доме прорвало трубу, пропало электричество или ощущается запах газа .

В будущих обновлениях станут доступны и номера АДС от ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, у управляющих организаций появится возможность указывать в мобильном приложении разные телефоны для разных ситуаций.