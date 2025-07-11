В Кемеровской области начал свою работу Всероссийский студенческий медицинский отряд «Атлант». 87 студентов-медиков из семи регионов России и Киргизской Республики будут трудиться в медучреждениях региона.

Студенты будут работать на должностях среднего и младшего медицинского персонала в отделениях Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова, Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова и Клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша.